ابرزهم محافظ الخليل ومدير الأمن الوقائي فيها.. عائلة الشهيد بنات تكشف أسماء المسؤولين عن اغتيال ابنها

الخليل – صفا

حمّلت عائلة المعارض والناشط السياسي نزار بنات مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ماهر أبو حلاوة المسؤولية المباشرة لإصدار الأمر باغتيال بنات.

وطالبت العائلة، في بيانٍ لها ، بإقالة محافظ الخليل جبريل البكري، وتحويله للجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه على خلفية تورطه في عملية الاغتيال.

وأضافت “نطالب بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال والبالغ عددهم 27 عسكريًا لدى جهاز الاستخبارات، العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية”.

كما طالبت العائلة “بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة أو في لجانها الورقية”.

وأشارت العائلة إلى تأييدها للتحقيق المستقل الذي تجريه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق.

وأكدت على أنه إذا لم تحقق مطالبها المذكورة، فإنها “ستترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار”.

وأعربت عن نيتها برفع قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.

دبلوماسيون أوروبيون يلتقون ماجد فرج

وقد كشفت قناة “كان11” العبرية عن عقد اجتماع بين دبلوماسيين أوروبيين ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بشأن اغتيال الأجهزة الأمنية المعارض السياسي نزار بنات في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل أيام.

وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن الوفد الأوروبي طالب بالحصول على توضيحات من فرج حول ظروف مقتل المعارض السياسي.

وأوضحت القناة أن اللقاء جاء بطلب من الوفد الأوروبي الذي ضم 20 قنصلًا ودبلوماسيًا، وعُقد في مكتب فرج برام الله.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن فرج قال للوفد إن السلطة تعلم أن ما حصل كان خطأً وهي تقوم بالفحص والتحقيق لمعرفة الظروف واستخلاص العبر.

كما اشتكى أعضاء الوفد من الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج على اغتيال نزار.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد عائلة المعارض السياسي المغدور في الخليل اليوم الخميس.