إيمي تطلب الدعاء لوالدتها “التعبانة”دلال عبد العزيز

هل حسم السيسي امره؟؟.. مصر تطالب مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فورًا قبل تصعيد يهدد السلم الدولي
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