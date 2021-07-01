إيمي تطلب الدعاء لوالدتها “التعبانة”دلال عبد العزيز

دعت الفنانة إيمى سمير غانم، لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، ونشرت إيمى صورة والدتها دلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة:”أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك”.

وكانت إيمى قد كشفت عن تدهور حالة والدتها دلال عبد العزيز، وكتبت عبر انستجرام، “أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يا رب”، وسرعان ما استقبل البوست عددا كبيرا من التعليقات التي تدعو للنجمة الكبير دلال عبدالعزيز من النجوم والمشاهير وجمهورها من جميع أنحاء الوطن العربى.

الفنانة دلال عبدالعزيز لا زالت فاقدة للوعي بشكل كبير ولا تفيق إلا في أوقات قليلة، حسب ما أكدت مصادر خاصة، حيث لا تزال تحت لجهاز الأكسجين، وهو ما جعل ابنتيها إيمي ودنيا تنشران صورها مطالبين جمهورهما بالدعاء لها.

وحول ما تردد بشأن أنها استعادت قدرتها على الحركة بمساعدة المحيطين بها، قال الإعلامى رامي رضوان، وهو زوج دنيا سمير غانم عبر برنامجه على dmc : “هذا ليس دقيقا”، مؤكدًا أن حالتها لم تشهد تحسنا كبيرا كما نُشر، ومتمنيا أن يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أن يقول إن الحالة تشهد استقرارا”، مضيفا:” وعشان كده مرة تانية نرجو من حضراتكم الاستمرار في الدعاء لها وربنا ينعم عليها بالشفاء العاجل، وأن نشهد استقرار ثم تحسن يخلينا مطمئنين”.

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