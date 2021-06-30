وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و518 إصابة بكورونا و522 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,094

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 7 وفيات و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 9750 وفاة و751404 إصابات.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6560 حالة وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 55 ، فيما غادرت 58 حالة، ليصل الإجمالي التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 484 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 522 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 735094 حالة.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء22221 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7869709 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 33ر2 بالمئة.