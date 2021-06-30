بدء المرحلة الثانية لفتح القطاعات غداً الخميس .. تقليص الحظر الليلي ساعتين وعودة صالات الافراح والمنشآت السياحية
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جرينتش+2 07:29
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و518 إصابة بكورونا و522 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 735,094
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