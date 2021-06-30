كأنك يا ابو زيد ما غزيت.. الجيش الأمريكي يتأهب لانسحاب ذليل من افغانستان، وطالبان تستعيد سيطرتها على كامل البلاد

قال مسؤولون أمريكيون، امس الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه من أفغانستان مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 سبتمبر/أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب القوات، وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.

ولن يشمل سحب القوات والعتاد من أفغانستان قوات ستظل لحماية الدبلوماسيين بالسفارة الأمريكية والمساعدة على الأرجح في تأمين مطار كابول.

وقال المسؤولون لوكالة رويترز شريطة عدم نشر أسمائهم، إن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا.

وتوقف الجيش الأمريكي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50 بالمئة منه في وقت سابق من يونيو/حزيران.

يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي في وقت تكثف فيه حركة طالبان هجماتها في أنحاء البلاد.

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى أن الحركة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419.

وفشلت محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعلن إنه يريد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول من هذا العام، مؤجلا الموعد النهائي الذي كان قد وافق عليه سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب والذي كان من المقرر أن يكون في 1 مايو/آيار المقبل.

وقال بايدن: “حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا”.

حجم القوات التي أرسلتها الولايات المتحدة

قامت الولايات المتحدة بغزو أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان، متهمة إياها بإيواء أسامة بن لادن وشخصيات أخرى في القاعدة مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.

وزاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان مع ضخ واشنطن لمليارات الدولارات لمحاربة تمرد طالبان، فضلا عن تمويل إعادة الإعمار.

وقد انخفض هذا العدد إلى 4 آلاف جندي بحلول ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مع تقلص الأرقام بشكل أكبر هذا العام.

وقد لا تتضمن البيانات الرسمية دائما قوات العمليات الخاصة والوحدات المؤقتة الأخرى.

وهناك أيضا أعداد كبيرة من المتعاقدين الأمنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين يعملون لصالح الولايات المتحدة في أفغانستان، ويشمل ذلك العدد اعتبارا من الربع الأخير من عام 2020 أكثر من 7800 متعاقد يحملون الجنسية الأمريكية، وفقا لبحث أجراه الكونغرس الأمريكي.

وقد انخفضت التكاليف بشكل حاد مع تحويل الجيش الأمريكي تركيزه بعيدا عن العمليات الهجومية والتركيز بشكل أكبر على تدريب القوات الأفغانية.

وبين عامي 2010 و 2012 ، عندما كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف جندي في افغانستان، ارتفعت تكلفة الحرب إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا، وفقا لأرقام الحكومة الأمريكية.

وبحلول عام 2018 بلغ الإنفاق السنوي نحو 45 مليار دولار، بحسب ما قاله مسؤول كبير في البنتاغون للكونغرس الأمريكي في ذلك العام.

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في أفغانستان (من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2001 وحتى سبتمبر/أيلول من عام 2019) 778 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، أنفقت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) ووكالات حكومية أخرى نحو 44 مليار دولار على مشاريع إعادة الإعمار.

وبذلك يصل إجمالي التكلفة، استنادا إلى البيانات الرسمية، إلى 822 مليار دولار بين عامي 2001 و 2019، لكن تلك الأرقام لا تشمل أي إنفاق في باكستان التي تستخدمها الولايات المتحدة كقاعدة للعمليات المتعلقة بأفغانستان.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة براون في عام 2019، والتي رصدت عملية الإنفاق على الحرب في كل من أفغانستان وباكستان، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 978 مليار دولار (تشمل تقديراتهم أيضا الأموال المخصصة للسنة المالية 2020).

وتشير الدراسة إلى أنه من الصعب تقييم التكلفة الإجمالية لأن الأساليب المحاسبية تختلف بين الدوائر الحكومية، كما أنها تتغير بمرور الوقت مما يؤدي إلى تقديرات عامة مختلفة.

أين ذهبت الأموال؟

كان الجزء الأكبر من الأموال التي أنفقت في أفغانستان على عمليات مكافحة التمرد وعلى احتياجات القوات الأمريكية مثل الطعام والملابس والرعاية الطبية والأجور الخاصة وغيرها.

ومع ذلك، تظهر البيانات الرسمية أنه منذ عام 2002 أنفقت الولايات المتحدة أيضا حوالي 143.27 مليار دولار على أنشطة إعادة الإعمار في أفغانستان.

وقد أُنفق أكثر من نصف هذا المبلغ (88.32 مليار دولار) على بناء قوات الأمن الأفغانية، بما في ذلك الجيش الوطني الأفغاني وقوات الشرطة.

كما خُصص ما يقرب من 36 مليار دولار للحوكمة أو”الحكم الرشيد” والتنمية، في حين تم تخصيص مبالغ أصغر أيضا لجهود مكافحة المخدرات وللمساعدات الإنسانية.

ولقد ضاع بعض هذه الأموال من خلال الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام على مر السنين.

وفي تقرير للكونغرس الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020، قدرت هيئة الرقابة المسؤولة عن الإشراف على جهود إعادة الإعمار في أفغانستان أن حوالي 19 مليار دولار قد ضاعت بهذه الطريقة بين مايو/آيار من عام 2009 و 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.

ماذا عن التكلفة البشرية؟

منذ بدء الحرب ضد طالبان في عام 2001، تكبدت القوات الأمريكية أكثر من 2300 قتيل كما أصيب نحو 20660 جنديا بجراح أثناء القتال.

لكن أرقام الضحايا الأمريكيين تتضاءل أمام الخسائر في الأرواح بين قوات الأمن الأفغانية والمدنيين.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في عام 2019 إن أكثر من 45 ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا منذ أن أصبح رئيسا قبل 5 سنوات.

وقدر بحث لجامعة براون في عام 2019 الخسائر في الأرواح بين الجيش الوطني والشرطة في أفغانستان بأكثر من 64100 عنصر منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2001 ، عندما بدأت الحرب.

ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) فقد قُتل أو جُرح ما يقرب من 111 ألف مدني، منذ أن بدأت في تسجيل الخسائر المدنية بشكل منهجي في عام 2009.