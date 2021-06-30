توقف الضخ في محطة مياه الكفرين جراء اطلاق النار عليها

اعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الأربعاء، إن اعتداء بإطلاق نار على محطة ضخ مياه الكفرين بمنطقة الشونة الجنوبية، تسبب بتوقف الضخ عن مناطق متعددة في لواء الشونة.

وأضافت، في بيان، أن هذا الاعتداء “يأتي ضمن جملة معيقات وتحديات تعيق انتظام وصول المياه للمواطنين بشكل طبيعي، بسبب اعتداءات متكررة على مقدرات ومرافق المياه”.

وأوضحت الوزارة أن “الاعتداء وقع فجر الأربعاء بإطلاق أعيرة نارية على المحطة، ما أدى إلى تعطل مرافق المحطة وتوقفها عن العمل، وتعرض المبنى المجاور للمحطة، الذي يضم موظفين عاملين فيها، لأعيرة نارية دون وقوع إصابات، وتوقف الضخ عن مناطق الجوفة، الكفرين، المشرفة، ومنطقة مدرسة الدرك، ومنطقة التموين والمناطق والأحياء المجاورة لها (حي البراج، إسكان الجوفة، طلوع شاهين)”.

وبينت أن “هذه الاعتداءات تربك أدوار المياه وضمان إيصال المياه للمواطنين خاصة في ظل تحديات كبيرة تقوم بها كوادرها لتأمين المواطنين بكميات كافية”، مبينة أن “الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بالتحقيق بالأمر لكشف المعتدين بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وشددت الوزارة على أنها “لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا في تعطيل جهود تزويد المياه للمواطنين وستعمل بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لحماية مقدرات المياه وتطبيق أحكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين”، مؤكدة أن “القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة”.