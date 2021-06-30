الحكومة تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز امقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء ، رفع أسعار المشتقات النفطية للفترة من الأول إلى الحادي والثلاثين من تموز المقبل.

وبحسب القرار، ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلسا ليصبح 810 فلسات للتر والبنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1040 فلسا للتر، والديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 605 فلسات للتر، والكاز بمقدار 25 فلسا ليصبح 605 فلسات للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري، اليوم الأربعاء برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من الأول إلى الحادي والثلاثين من تموز المقبل.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر حزيران.

يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 9ر72 دولار للبرميل في شهر حزيران الحالي مقابل 8ر68 دولار للبرميل المسجل في شهر أيار الماضي.

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