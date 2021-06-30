الأحزاب العربية تشجب العدوان الأميركي على المنطقة الحدودية السورية العراقية

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم الاربعاء، بيان الادانة التالي للعدوان الأميركي الغاشم على المنطقة الحدودية السورية العراقية..

**تدين الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية العدوان الأميركي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية، واستهداف قوات الحشد الشعبي، والذي ارتقى جراءه شهداء من كتائب سيد الشهداء، وعدد من الشهداء السوريين المدنيين بينهم طفل، وتعتبر هذه الاعتداءات المتكررة انتهاكاً فاضحاً لحرمة الأراضي السورية والعراقية، واعتداء مباشراً على سيادة البلدين ومحاولة لتقويض جهود البلدين في محاربة الإرهاب.

إن هذا العدوان الذي جاء بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي بايدن يثبت مرة أخرى تهور السياسات الأميركية واستمرارها في المغامرات التي لا تقدر عواقبها الخطيرة، وما الرد السريع والمباشر في سورية واستهداف القواعد الأميركية في حقل عمر في دير الزور وإيقاع الخسائر في صفوف جنوده وفي معداته إلا بداية انطلاق المقاومة الشعبية في كلا البلدين لقد بات واضحاً وجلياً بأن الوجود الأميركي غير الشرعي للقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة هدفه الأول دعم الإرهاب والمشاريع الانفصالية وخدمة المصالح الصهيونية، والاستيلاء ونهب ثروات البلدين، وهذا بات مؤكداً من خلال الاعتداءات الصهيونية المتكررة على كلا البلدين وخاصة على سورية.

إننا إذ ندين الطبيعة العدوانية المستمرة للإدارة الأميركية نطالبها بوجوب احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف فوراً عن ممارسة هذه الاعتداءات المستنكرة وواجب احترام سيادة واستقلال البلدين التزاما بالقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وإذ نعلن تضامننا الكامل مع سورية والعراق فإننا نحيي قيادة البلدين وشعب سورية والعراق ونحيي الموقف العراقي الموحد من الوجود الأميركي ومطالبته بسحب القواعد الأميركية من الأراضي العراقية.

ونؤكد حق البلدين في مقاومة أي تواجد غير شرعي لأي قوات على أرضهما وندعو الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة بوجوب إدانة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها مستقبلا صونا للأمن والسلم الدوليين.

الأمين العام

قاسم صالح