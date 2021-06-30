إصابة 29 شخصا اثر تصادم بين حافلتين في الزرقاء

أصيب 29 شخصا اثر حادث تصادم ما بين حافلتين في الزرقاء صباح اليوم الاربعاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين حافلتين بمنطقة جسر البيبسي، نتج عنه إصابة 29 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، مشيرا إلى ان الحالة العامة لجميع المصابين متوسطة.

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