إسعاد يونس تحيي ذكرى الأربعين لوفاة سمير غانم

حرصت النجمة المصرية القديرة إسعاد يونس، على احياء ذكري الأربعين لرحيل النجم الكبير سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا بعد ازمته مع المرض، تاركاً أرشيفا كبيرا من الكوميديا والدراما في السينما والتليفزيون والمسرح.

فقد نشرت يونس، صورة للنجم الكبير الراحل، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت “اربعين يوم يا سمير، السلام لروحك في الجنة، الفاتحة”، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي جاءت غالبيتها بالدعاء للراحل بالرحمة.

وفى وقت سابق من يوم أمس، الثلاثاء، أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، مرور 40 يوما على رحيل والدها النجم سمير غانم، معبرة عن اشتياقها الشديد له، وكتبت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: “وحشتنى يا بابى يا حبيبى، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، بشكر كل الناس اللى بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمرى على حبهم ومساندتهم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة اليوم الـ 40”.

وقد توفى الفنان الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية ، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثى أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.

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هذا ولاتزال الفنانة دلال عبدالعزيز تتصدر مؤشرات البحث على جوجل، حيث يحرص الملايين من المحبين لها على متابعة آخر تطورات الحالة الصحية لها، كما أنها اكتسبت تعاطفا كبيرا من الجمهور بعد رحيل زوجها سمير غانم دون أن تتمكن من وداعه بسبب مرضها.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من أسرة الفنانة تحسن حالتها الصحية عما كانت عليه قبل أسبوع، مشيرة إلى أن النفس بدأ في الانتظام نوعا ما، ولم تعد تعاني من الضيق الشديد الذي أصاب الرئة لديها طيلة الفترة الماضية.

وكان مصدر طبي قد كشف قبل أسبوع أن الفنانة دلال عبدالعزيز ما زالت تعاني من ضيق في التنفس بسبب فيروس كورونا وآثاره على الرئة، وهو الأمر الذي استدعى بقاءها في غرفة العناية المركزة.

وقال المصدر : إن الأطباء حتى الآن لم يرفعوا جهاز التنفس الصناعي عن الفنانة دلال، ومن المقرر أن يجرى لها اختبار لنسبة الأكسجين غداً.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قالت، خلال زيارتها قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم بمدافن “الوفاء والأمل” بمنطقة مدينة نصر تزامنا مع الجمعة الرابعة لوفاته عند توجيه السؤال لها عن حالة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز: “كويسة.. مش عارفة”.