نصرالله يلتقي هنية ويبحثان معركة "سيف القدس" وتوظيف وتنظيم كل الطاقات بغية ‏الوصول الى النصر الحاسم والنّهائي
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جرينتش+2 06:32
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 6 وفيات و497 إصابة بكورونا و467 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734.634
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