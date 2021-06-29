وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 6 وفيات و497 إصابة بكورونا و467 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734.634

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات 497 إصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9743 حالة وفاة، و 750886 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا، وصل إلى 6509 حالة، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 77 حالة، فيما غادرت 46 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 494 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 13بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 467 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 734634 حالة.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 21789 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7847488 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.28 بالمئة.