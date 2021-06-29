نصرالله يلتقي هنية ويبحثان معركة “سيف القدس” وتوظيف وتنظيم كل الطاقات بغية ‏الوصول الى النصر الحاسم والنّهائي

استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس”، إسماعيل هنيّة والوفد القيادي المرافق له.
وقد جرى، في هذا اللقاء، استعراض تفصيلي لمعركة سيف القدس وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، مما يُمكّن المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على هذا النّصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي إن شاء الله.
كما تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس، وموقعها الاساسي في هذا المحور المبارك، وفي هذه المعركة الحاسمة.
المصدر: العلاقات الاعلامية – حزب الله