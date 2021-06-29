نصرالله يلتقي هنية ويبحثان معركة “سيف القدس” وتوظيف وتنظيم كل الطاقات بغية ‏الوصول الى النصر الحاسم والنّهائي

استقبل الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، رئيس المكتب ‏السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس”، إسماعيل هنيّة والوفد ‏القيادي المرافق له.

وقد جرى، في هذا اللقاء، استعراض تفصيلي لمعركة سيف القدس ‏وأسبابها ومجرياتها ونتائجها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، مما يُمكّن ‏المقاومة في فلسطين ومعها محور المقاومة في المنطقة من البناء على ‏هذا النّصر الكبير، وتوظيف وتنظيم كل الطاقات والقدرات من أجل ‏الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي إن شاء الله. ‏

كما تم التأكيد على عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس، ‏وموقعها الاساسي في هذا المحور المبارك، وفي هذه المعركة الحاسمة. ‏

المصدر: العلاقات الاعلامية – حزب الله