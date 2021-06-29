متحدث عسكري أمريكي يعلن عن تعرض قواتهم في سوريا لهجوم بالصواريخ، وانباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود

أعلن متحدث عسكري أمريكي، امس الاثنين، أن “القوات الأمريكية في سوريا قد تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية”.

وذكر الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي”، مشيرا إلى أنه “يجري حاليا تقييم الأضرار”.

ولم يتطرق مارتو إلى الجهة المتوقع أن تكون قد نفذت الهجوم.

وتعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء امس الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصادر أهلية في دير الزور قولها إنه تم “استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية”.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن عدة قذائف مدفعية سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث القاعدة الأمريكية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف.

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن “الجماعات المدعومة إيرانيا في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور”.

ومن جانبها، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية ان 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي قد اصيبوا خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور مساء امس الاثنين، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأمريكي وقوات (التحالف) الذي يقوده في سوريا.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في محافظة الحسكة، أن 7 مصابين من مسلحي تنظيم “قسد” بينهم قيادي، وصلوا إلى مستشفى مدينة (الشدادي) جنوبي الحسكة مساء اليوم، مع إغلاق كامل للمستشفى ومحيطها من قبل مسلحي التنظيم الموالي للجيش الأمريكي.

وأكدت مصادر مقربة من تنظيم “قسد” لمراسل “سبوتنيك”، أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى، نتيجة القصف لم يعرف عددهم بالضبط.

وكان الإعلام الرسمي السوري تحدث في وقت سابق من يوم امس، عن “استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق ريف دير الزور الشرقي في سوريا بعد الاستهداف”.

جاء ذلك بعد يوم من هجمات، بتعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدفت موقعين داخل الأراضي السورية، وموقع واحد داخل العراق، فيما أفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ”سبوتنيك”، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.