متحدث عسكري أمريكي يعلن عن تعرض قواتهم في سوريا لهجوم بالصواريخ، وانباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود
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جرينتش+2 09:27
لماذا سببت جريمة قتل نزار بنات كل هذه الضجة؟
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