نصرالله يلتقي هنية ويبحثان معركة "سيف القدس" وتوظيف وتنظيم كل الطاقات بغية ‏الوصول الى النصر الحاسم والنّهائي
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جرينتش+2 06:32
خلال تأمين عملية هدم مبنى فلسطيني.. مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي حي سلوان في القدس/ فيديو
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