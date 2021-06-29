جوائز مالية لـ 6 منظمات مجتمع مدني

حصلت 6 منظمات مجتمع مدني، في عدد من محافظات المملكة، على جوائز مالية بقيمة 150 ألف يورو لتنفيذ مشاريع تعزز دور المجتمعات المحلية بمعالجة القضايا البيئية، وتمكين تلك المنظمات من المعرفة بالاتفاقيات البيئية الدولية، والسياسات البيئية المحلية والتحديات والفرص التي تواجه الأردن في هذا الشأن.

وقال بيان، صدر اليوم الثلاثاء عن معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا (وانا)، إن المشاريع تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي في الأردن وبدعم من المعهد الذي وقع الاتفاقيات مع المنظمات المجتمعية الـ 6 وهي: جمعية إيدون الخيرية، جمعية زحوم الخيرية، جمعية سيدات أم اللولو، جمعية آفاق للتنمية البشرية، مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني، آفاق الريادة للتنمية والتدريب.

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