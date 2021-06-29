اسرائيل تعيد فتح اكبر قاعة في معبر جسر الملك حسين

اعلنت اسرائيل انه وبعد زيادة ساعات العمل في جسر الملك حسين (اللنبي)، يومي الجمعة والسبت، فقد تقرر إعادة فتح أكبر قاعة في المعبر – القاعة رقم 14، وذلك في إطار الخطوات الرامية إلى إعادة فتح المعبر.

وافادت القناة السابعة أنه تم ايضا البدء بحملة لاستعادة متعلقات المسافرين الفلسطينيين والأجانب التي تم نسيانها أثناء المرور عبر الجسر، حيث تم في إطارها إرجاع ما يزيد عن 50 حقيبة، وعربة، وكيس وغيرها من المعدات الشخصية إلى أصحابها.

ونقلت القناة عن مسؤول المعبر في الجانب الإسرائيلي، نبيل طافش قوله ” تم اليوم اتخاذ خطوتين هامتين لراحة المسافرين هما فتح القاعة رقم 14 وإطلاق حملة لاستعادة الأغراض التي تم نسيانها في المعبر ويأتي ذلك في إطار الخطوات لإعادة فتح المعبر “.