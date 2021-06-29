متحدث عسكري أمريكي يعلن عن تعرض قواتهم في سوريا لهجوم بالصواريخ، وانباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود
أهم العناوين
جرينتش+2 09:27
استمرار تأثير الموجة الحارة حتى الجمعة، والأرصاد الجوية تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني