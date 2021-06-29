استمرار تأثير الموجة الحارة حتى الجمعة، والأرصاد الجوية تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة

يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة اليوم الثلاثاء، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذ الوقت من السنة بنحو3-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، تستمر الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 21، وفي مرتفعات الشراة 32 – 19، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 24، وفي الاغوار الشمالية 41 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28، وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 43 – 28 درجة مئوية.

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