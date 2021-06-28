وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 10 وفيات و605 إصابات بكورونا و500 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734,140

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 وفيات و605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 9737 وفاة و750389 إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصلت إلى 6512، والتي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 54 حالة، فيما غادرت 62 حالة، ليصل الإجمالي التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 469 حالة.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال اسرّة العناية الحثيثة إلى 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 2 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 500 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً الى 734140 حالة.

وأوضح الموجز أنه جرى اليوم إجراء 18027 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7825699 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 36ر3 بالمئة.