يحظى باهتمام "جهات عديدة".. الكشف عن مشروع سكة حديد اقليمي يمتد من خليج العقبة إلى الماضونة ثم إلى العراق
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جرينتش+2 07:37
وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 10 وفيات و605 إصابات بكورونا و500 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 734,140
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