الكشف عن تفاصيل وفاة طفل على يد والديه بالتبني

كشفت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، تفاصيل حادثة وفاة طفل عمره سبع سنوات في عمان أمس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنه جرى اسعاف الطفل للمستشفى أمس، حيث تبين تعرضه للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني وألقي القبض عليهما وجرى تحويلهما للمدعي العام الذي قرر توقيفهما عن تهمة القتل العمد.

وأضاف أنه جرى كذلك عن طريق إدارة حماية الأسرة والأحداث ارسال ثلاثة أطفال أشقاء للطفل المتوفى (وجميعهم من جنسية أجنبية ومتبنين) إلى المستشفى لفحصهم وتبين أن احدهم قد تعرض للضرب وجرى تقديم العلاج اللازم.

وبين الناطق الإعلامي أنه جرى فتح ملف دراسة اجتماعية للأطفال الثلاثة والاحتفاظ بهم باحدى دور الرعاية لحمايتهم والحفاظ عليهم وضمان عدم تعرضهم للأذى مستقبلا.

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