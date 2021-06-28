بحجة الرد على هجوم طائرات مسيرة.. 4 قتلى من قوات الحشد الشعبي في غارات أمريكية على الحدود العراقية السورية
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العرب وقضية سد النهضة !!
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