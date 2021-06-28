الدكتور حازم الأشهب ممثل عائلة الشهيد نزار بنات ينسحب من لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة اشتية



الخليل – اعلن د. حازم الاشهب، وهو الطبيب المنتدب عن عائلة بنات، انسحابه من لجنة التحقيق الخاصة بمقتل الناشط نزار بنات بناءا على طلب من عائلته.

واوضح الاشهب في حديثه لبرنامج “يصبحكم بالخير” الذي يبث عبر” اذاعة الرابعة وشاشة معا”، انه تم تكليفه من بداية القضية صباح يوم الخميس الماضي للمشاركة في لجنة تشريح الجثة كطبيب ممثل عن عائلة بنات.

وتابع في حديثه:” في يوم الجمعة اثناء توجهي لصلاة الجنازة تلقيت مكالمة من وزير العدل بكتاب موجه من رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية اللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية وعضويتي كطبيب ممثل عن العائلة وعضوية د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وذهبت مساء الجمعة الى بيت الفقيد واطلعتهم على هذا التكليف وهل يريدون مني ان اقوم بهذا الدور ام لا، ذلك لان دوري الاول في لجنة التشريح بحكمي طبيب/ وفي لجنة التحقيق دوري سيكون مجرد مراقب او محدود لاني طبيب ولست رجل قانون”.

واضاف الاشهب ان :”العائلة طلبت مني الاستمرار في اللجنة بناءا على توجيهاتهم واول يوم للاجتماع كان السبت الماضي وتفاجئت بعدم وجود الدكتور عمار دويك ولا أي ممثل للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ولكن استمريت بحكم حسن النوايا وتقديم خدمة مطلوب ان اقدمها، وابلغت وابلغت عائلة الفقيد على هذه التطورات، ويوم امس اثناء اجتماع اللجنة في رابطة الجامعيين تلقيت مكالمة هاتفية من والد الفقيد وطلب مني الاجتماع مع العائلة وكان قرارهم الانسحاب من اللجنة ونزولا عند رغبتهم قمت بالانسحاب وقمت باعلام اللجنة بهذا القرار”.

واشار في حديثه الاذاعي الى ان العائلة ستصدر بيانا لتوضيح الاسباب، حيث كان لديهم تحفظات على عدد اعضاء اللجنة ومكوناتها وعدم وجود رجال قانون فيها، بما انني طبيب ولست محاميا او رجل قانون وليس لدي خبرة مهنية بالحريات الشخصية والقوانين المعمول فيها، وهم يريدون اشخاص يمثلون هذا الجانب وهذا حقهم الطبيعي”.

وبين الاشهب ان اللجنة التي شكلت كانت تقوم بدور مهني ومحايد بعناء وجهد كبيرين تتواصل لساعات، ولكن لم يتم انجاز نصف الطريق لان مهام اللجنة ان تلتقي بشهود العيان وعائلة الفقيد وهذا ما حصل، ولكن بالمقابل يجب ان تلتقي بالاجهزة الامنية التي توفي لديها نزار وهذا لم يحصل حتى الآن، وبالتالي لم يتم انجاز جزء مهم من عمل اللجنة.

واكد انه نقل للعائلة صورة الوضع في اللجنة، حيث ان العائلة تقوم باتصالات مع هيئات حقوق انسان وتستقي نصائح قانونية وكان لديها تسائلات هامة عن تشكيلة اللجنة ووظائفها، وطلب العائلة هو وجود اشخاص محايدين ذوي اختصاص فقط من اجل احقاق الحق.