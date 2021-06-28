يحظى باهتمام "جهات عديدة".. الكشف عن مشروع سكة حديد اقليمي يمتد من خليج العقبة إلى الماضونة ثم إلى العراق
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الإحتلال يفرج عن الشيخ خضر عدنان بعد إضراب 25 يوما
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