هنيئاً للامن العباسي فقد شهدت له الأمم المتحدة "باستخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في رام الله"/ فيديو
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استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة حتى الخميس
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