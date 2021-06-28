استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة حتى الخميس

تكون الأجواء اليوم الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول و البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اما الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق السهول والبادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 32 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الاغوار الشمالية 42 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 29، وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 43 – 27 درجة مئوية.

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