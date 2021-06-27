ولعت.. تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة طوال الـ 4 ايام المقبلة

يتعمق اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتبقى الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة وخاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية، لذات الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والاربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية وحارة جداً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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