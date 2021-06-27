نادي الندوة الثقافي بالخليل يطلق كتاب “نسوة في المدينة”

نظم نادي الندوة الثقافي في مدينة الخليل، امس السبت ضمن مشروع السرد والمجتمع، ندوة لإطلاق كتاب “نسوة في المدينة” للكاتب فراس حج محمد، واستهل اللقاء الروائي أحمد الحرباوي مرحبا بالكاتب والضيوف، مبينا أن الكتاب يفضح ما خفي من تفكيرنا، بحيث استطاع الكاتب تجسيد تلك التخيلات الباطنية دون مواربة وبوضوح تام وصراحة مطلقة.

وقدّم المحامي الحيفاوي حسن عبادي قراءة في الكتاب تمحورت حول فكرة العلاقات الافتراضية التي تُبنى في الرسائل البينية بين الرجال والنساء في العالم الأزرق (الفيسبوك)، وما يتبع ذلك من تطور في العلاقة وصولا إلى ممارسة الجنس الافتراضي. وأشار الكاتب عبادي إلى الجرأة التي تحلى بها الكتاب في تسليطه الضوء على هذا الجانب المخفي من حياتنا.

أما الكاتبة اللبنانية مادونا عسكر التي شاركت في الندوة عبر تطبيق الزوم، فأشارت إلى ثلاث نقاط رأت أنها مهمة في الكتاب وهي: “العبثية” و”الغرور” و”العاطفة الملتبسة”، ووقفت عند هذه النقاط بإسهاب.

وشارك الأسير هيثم جابر في الندوة برسالة خاصة حيّا فيها الكاتب والحضور قرأتها إحدى الحاضرات، وجاء فيها: “من يقرأ لفراس يستمتع كثير ا بكتبه وإنتاجه مهما كان لون هذا المؤلف أو موضوعه. فراس له أسلوب خاص يجعلك تقرأه دون توقف. وأنت تقرأ مؤلفات فراس أنت تقرأ فراس نفسه ذهابا وإيابا فوق قارعة السطور”.

وقبل أن يتم توقيع نسخ من الكتاب للحضور وتكريم إدارة نادي الندوة الثقافي للكاتب، افتتح باب النقاش والمداخلات حول الكتاب وأفكاره. ويذكر أن الكتاب صدر عن دار الرعاة- رام الله، ودار جسور- عمان عام 2020.

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