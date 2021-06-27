مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى

​كشف مركز الفلك الدولي أن وقفة عيد الأضحى لهذا العام، 2021، ستكون يوم الاثنين 19 يوليو/ تموز المقبل.

وأعلن المركز الفلكي السعودي أن يوم الثلاثاء 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى، على أن تتم رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة لتحديد الموعد بدقة.

ووفقا لهذا التاريخ فإن عيد الأضحى الذي سيبدأ من الثلاثاء 20 يوليو سوف يستمر حتي الجمعة 23 من الشهر نفسه.

وينتظر المسلمون حول العالم عيد الأضحى المبارك، لقضاء عطلة العيد مع أبنائهم، وذبح الأضحية والاستمتاع بلحوم العيد وسط تجمع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى صيام يوم وقفة عرفة.

يشار إلى أن عيدا الفطر الماضي كان ووفقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 13 مايو/ أيار الماضي، حيث وافق غرة شهر شوال.. كل عام وانتم بخير.