لان امريكا تحسب حساباً للاقوياء وليس الضعفاء والعملاء.. إدارة بايدن تعتزم رفع “العقوبات الترامبية” عن خامنئي

كشفت شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، امس السبت، نقلاً عن مصدرين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المرشد الايراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في إطار مفاوضات فيينا التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقالت المصادر إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة في المحادثات غير المباشرة في فيينا، كجزء من مجموعة أوسع من التسويات التي ستؤدي إلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

وقال فالي نصر، أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، والذي عمل كدبلوماسي في إدارة أوباما: “أعتقد أن هذا الامر بالتأكيد مطلب إيراني، وأعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض عقوبات على خامنئي، والمسؤولين المعينين من قبله، بعد أن قامت القوات الإيرانية بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية، في يونيو/حزيران 2019، وقال خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون إن العقوبات المفروضة على خامنئي كانت “رمزية، لأن المرشد الأعلى لا يسافر إلى الخارج، ولا يملك هو ودائرته الداخلية أي أصول في الولايات المتحدة”.

وقال شخصان مطلعان على الأمر للشبكة الأمريكية: “على الرغم من أن العقوبات لم يكن لها تأثير على الاقتصاد الإيراني أو برنامجها النووي، إلا أن المسؤولين الإيرانيين يرون أن العقوبات ضد أقوى شخصية في البلاد غير مبررة وإهانة لإيران”.

من جانبه، قال المسؤول في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز، إن رفع العقوبات عن خامنئي ربما يساعد إدارة بايدن في محاولة إقناع طهران بقبول عدد من التنازلات الصعبة في المفاوضات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المرجح أن يدين الجمهوريون، وغيرهم من المعارضين للاتفاق النووي لعام 2015، أي تحرك لرفع العقوبات عن خامنئي، لأنها تعتبر علامة على الضعف تجاه نظام يقولون إنه يزرع الفوضى في الشرق الأوسط.