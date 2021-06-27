بحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية في الأردن

بحث وزير العمل يوسف الشمالي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع السفير المصري لدى المملكة شريف كامل، عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن.

وأكد الشمالي أن العلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.

واضاف ان وزارة العمل حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن، وفقا للأطر والقوانين الناظمة لها.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، الذي من شأنه أن يبسط الإجراءات ويخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل الأردنيين، ويقونن أوضاع العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم وبشكل خاص العمالة من الجنسية المصرية.

من جانبه، أشاد السفير شريف كامل، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في المملكة، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين، بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وثمن السفير قرار قوننة أوضاع العمالة في الأردن، موضحا أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات، ستستفيد بشكل مباشر منه.

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