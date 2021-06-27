السلطات السعودية تفرج عن الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة

أعلن نشطاء سعوديون، الأحد، الإفراج عن الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة بعد ثلاث سنوات من اعتقالهما.

وقالت منظمة القسط، وهي جماعة سعودية لحقوق الإنسان مقرها لندن، في تغريدة: “الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد انتهاء الحكم ضدهن”.

وكانت تغريدات تحدثت، مساء امس السبت، عن الإفراج عن نسيمة، فيما أعلن حقوقيون أن السلطات أفرجت عن سمر أيضا.

وكانت السلطات اعتقلت نسيمة وسمر عام 2018.

وحصلت سمر على جائزة نساء الشجاعة الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام ولاية الرجل، وكانت بين أولى النساء اللواتي وقعن عريضة تطالب الحكومة بالسماح للمرأة بالقيادة، والتصويت والترشح في الانتخابات المحلية.

أما نسيمة، وهي من محافظة القطيف، فشاركت أيضا في حملات لإلغاء نظام ولاية الرجل والحصول على حق المرأة في القيادة.

وينفذ شقيق سمر، رائف بدوي، وهو مدون معروف، حكما بالسجن عشر سنوات لتعبيره عن أراء مثيرة للجدل على الإنترنت.

ووضعت السلطات السعودية اسم سمر بدوي على قوائم الممنوعين من السفر منذ عام 2014.

وفي فبراير الماضي، أفرجت السلطات عن الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.

وفي يونيو 2018 رفعت السعودية حظرا كان مفروضا منذ عقود على قيادة النساء للسيارات في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحقيق الانفتاح الاجتماعي.

عاجل:

الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين البارزتين #سمر_بدوي و #نسيمة_السادة بعد انتهاء الحكم ضدهن. pic.twitter.com/okBGOCrHrJ — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) June 27, 2021