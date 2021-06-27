الأردن يعيد إسرائيلياً تسلل عبر النهر الى منطقة الاغوار

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الجيش الأردني أعاد إلى إسرائيل مواطنًا إسرائيليًا بعدما تجاوز السياج الحدودي يوم الجمعة الماضي متسللا إلى المملكة.

وأضافت الصحيفة أن المواطن الإسرائيلي عبر السياج الحدودي عند منطقة غور الأردن، وسبح إلى الضفة الشرقية للنهر، وهناك اعتقله الجيش الأردني وقام باستجوابه.

ولم تكشف الصحيفة أسباب تسلل المواطن الإسرائيلي إلى الأردن، لكنها قالت إنه أقتيد لدى عودته للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية، التي استبعدت محاولته تنفيذ “عملية معادية” أو محاولة تهريب على الجانب الآخر من الحدود. ويجري حاليا العمل على تحديد ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت إسرائيل سراح مواطنين أردنيين تسللا الشهر الماضي إلى داخلها وهما يحملان سكاكين، وكانا في طريقهما إلى مدينة القدس المحتلة التي شهدت آنذاك مظاهرات واحتجاجات عارمة.