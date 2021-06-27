إيمي سمير غانم تثير القلق حول صحة والدتها دلال عبد العزيز

أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، مساء امس السبت، القلق حول صحة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والمتواجدة بالمستشفى منذ ما يقارب الشهرين بسبب إصابتها بكوفيد-19.

ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع إنستغرام، صورة لوالدتها دلال عبد العزيز في شبابها وعلقت عليها قائلة “أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب”.

بعد نشر الصورة بقليل تفاعل العشرات من المتابعين والفنانين داعين لها بالشفاء العاجل.

وتخفي أسرة دلال عبد العزيز عنها خبر وفاة زوجها سمير غانم منذ أكثر من شهر خوفا على صحتها.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس 20 مايو/أيار الماضي، وشارك فيها عدد كبير من النجوم.