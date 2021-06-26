45 قتيلا بين عرب 48 منذ مطلع العام.. اليوم السبت مقتل رجل وزوجته وابنتهما من الرملة في جريمة إطلاق نار آثمة

موقع (عرب 48)

قتل 3 أفراد أسرة مكونة من رجل (58 عاما) وزوجته (46 عاما) وابنتهما (16 عاما) وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، متأثرين بجروحهم الخطيرة في جريمة إطلاق نار على سيارة في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون، اليوم السبت.

كما أصيبت طفلة (9 سنوات) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء الجريمة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الأسرة انتقلت للعيش في قرية دير حنا بمنطقة البطوف في الفترة الأخيرة.

ووفقا للاشتباه، فإن الجناة تعقبوا السيارة خلال سفرها وأطلقوا وابلا من الرصاص على من بداخلها، ثم لاذوا بالفرار من المكان وعثر لاحقا بالقرب من المكان على سيارة محروقة وبداخلها سلاح يشتبه باستخدامه في الجريمة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء”: “تلقينا بلاغا عند الساعة 15:06 حول 4 مصابين داخل سيارة نتيجة تعرضهم لإطلاق نار على شارع 806 قرب مفرق عيلبون، وأقر الطاقم الطبي وفاة رجل (58 عاما) وامرأة (46 عاما) وشابة (16 عاما) متأثرين بجروحهم الخطيرة”.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي: “مع وصولنا إلى المكان كان المشهد صعبا، حيث كان داخل السيارة 3 أشخاص فاقدين للوعي بينهم رجل (58 عاما) وامرأة (46 عاما) وشابة (16 عاما)، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهم بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهم؛ كما تواجدت طفلة مصابة (8 سنوات) خارج السيارة إذ وصفت حالتها بالمتوسطة المستقرة وجرى نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج”.

وقد فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، فيما ذكرت أن الخلفية جنائية في الوقت الذي لم تبلغ فيه عن اعتقال أي مشتبه.

45 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

هذا وقد بلغ عدد القتلى العرب داخل الكيان الاسرائيلي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 38 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب.

يُذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.