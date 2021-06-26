بيان "مُلفت" للجيش المصري: رئيس الاركان يبحث في الكونغو والسودان "جارتي اثيوبيا" آخر تطورات الوضع الاقليمي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:41
45 قتيلا بين عرب 48 منذ مطلع العام.. اليوم السبت مقتل رجل وزوجته وابنتهما من الرملة في جريمة إطلاق نار آثمة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني