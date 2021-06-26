بيان "مُلفت" للجيش المصري: رئيس الاركان يبحث في الكونغو والسودان "جارتي اثيوبيا" آخر تطورات الوضع الاقليمي
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جرينتش+2 11:41
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 8 وفيات و273 إصابة بكورونا و500 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 733,113
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