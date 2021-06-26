وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 8 وفيات و273 إصابة بكورونا و500 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 733,113

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 8 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9718 والإصابات 749319.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى إجراء 12530 فحصاً، اليوم، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7789302، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا، اليوم، وصلت إلى 18ر2 بالمئة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6488 ، وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 60، فيما غادرت 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 478.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 6 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، والعناية الحثيثة 27 المئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 2 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 500 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 733113 حالة شفاء.