خلال زيارة لبيد المقبلة.. إنشاء مكتب للموساد في دبي

اعلن جاكوب فريدمان (وهو بن ديفيد إم فريدمان، السفير السابق للولايات المتحدة في إسرائيل) على صفحته في منصة تويتر، أن زيارة رئيس الوزراء المناوب الإسرائيلي ووزير الخارجية، يائير لبيد المقبلة للإمارات العربية المتحدة، ستتمخض عن إنشاء مكتب للموساد في دبي، باعتبارها مفترق طرق الشرق الأوسط.

وقال جاكوب، ان هذا الامر سوف يمكّن الموساد من استثمار فرصة عظيمة لاستخدام الظروف الراهنة في دبي كقاعدة لتنفيذ اكبر العمليات الاستخبارية والتجسسية، فضلا عن مد نفوذ الموساد على المناطق الإسلامية العربية المجاورة، ورصد الوافدين الذين يتوجهون إلى دبي للاغراض التجارية والسياحية وما إلى ذلك.

I got informed that Mossad office will be set up in Dubai during Yair lapid's visit to UAE.

Dubai as the crossroad of the Middle east, will be a great opportunity for Mossad to use it as a base for its intelligence and espionage operations. #Israel_absolute_power_of #MiddleEast pic.twitter.com/w8unxyd8KH

