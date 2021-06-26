حسن مصطفى.. مدرسة المشاغبين والعيال كبرت ابرز اسباب شهرته

الضحكة لم تفارق وجهه، يدهشك بأدائه السهل الممتنع، وخفة ظله التي يعتمد عليها لانتزاع الضحكة من قلبك هو “عبد المعطي” ناظر “مدرسة المشاغبين” الذي يستخف به شلة المشاغبين في المدرسة، و”رمضان السكري” الأب الطيب الذي يواجه شقاوة أولاده في “العيال كبرت”، و”عويجة أفندي” المدير الذي يهوى مضايقة موظفه “مسعود” فؤاد المهندس في “أرض النفاق”، هو صاحب كل الأدوار وأحد أبرز فناني الكوميديا في السينما الفنان حسن مصطفى.

ولد حسن مصطفى في 26 يونيو 1933 بالقاهرة، لأب موظف في الأوقاف تمنى يوماً أن يصبح نجله ضابطًا في الجيش بعد قيام ثورة يوليو، ولكن نداهة الفن خطفته، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل وتخرج من المعهد نهاية الخمسينيات، ومن خشبة المسرح بدأ مشواره الفني، إذ عمل في فرقتي “إسماعيل ياسين” و”الفنانين المتحدين”، ثم مسارح التليفزيون.

وقدّم مسرحية “حواء الساعة 12″ و”سيدتي الجميلة” مع فؤاد المهندس، والتي منحته شهرة كبيرة تضاعفت في مسرحية “مدرسة المشاغبين” إذ جسد دور الناظر “عبد المعطي” الذي يستعين بالمدرسة سهير البابلي لتواجه بشخصيتها القوية شغب الطلاب أحمد زكي وعادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي وهادي الجيار.

وفي المقابل كان حسن مصطفى يعمل في السينما بكل قوة وشارك في العديد من الأفلام أبرزها “مطاردة غرامية، أخطر رجل في العالم، نص ساعة جواز، الزواج على الطريقة الحديثة، عفريت مراتي، أضواء المدينة، يوميات نائب في الأرياف، غريب في بيتي، الرجل الذي عطس”، ببراعة شديدة قدم دور المدير “عويجة أفندي” الذي ينسى دائماً مكان القلم ويستخدم سلطاته في مضايقة الموظف “مسعود” فؤاد المهندس في فيلم “أرض النفاق”.

كما قدّم حسن مصطفى دور “فتحي الفكاهي” مقاول الأنفار في المزرعة التي تعمل بها “نعمة” فاتن حمامة في”أفواه و أرانب” وارتبط الجمهور بدوره في فيلم “غريب في بيتي” إذ جسد دور “علي الناشف” مدير الكرة في النادي الذي يلعب به “شحاتة أبو كف” نور الشريف وينصحه طوال الوقت بعدم الدخول في علاقات نسائية والمحافظة على التمرين.

ولم يغفل المسرح عنه وقدم مسرحية “العيال كبرت” في دور “رمضان السكري” الأب الطيب الذي يعاني من إهمال زوجته كريمة مختار التي لا تعرف سوى طهي الأكل، ما يدفعه للدخول في علاقة غرامية يحاول إفسادها أولاده سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي ونادية شكري.

وكان للتليفزيون النصيب الأكبر من موهبة حسن مصطف، حيث وقدم العديد من المسلسلات لعل أبرزها “أنا وانت وبابا في المشمش، رأفت الهجان، ترويض الشرسة، ليلة القبض على فاطمة، بكيزة وزغلول، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، البراري والحامول، نصف ربيع الآخر، يوميات ونيس، عباس الأبيض في اليوم الأسود، يتربى في عزو”.

كما شترك مع عادل إمام في عدة أفلام أبرزها “مرجان أحمد مرجان” و”حسن ومرقص” وهو آخر أفلامه في السينما بعد مشوار فني طويل امتد لأكثر من 50 عاماً قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

تزوج حسن مصطفى مرتين الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنة، والمرة الثانية من الفنانة ميمى جمال بعد قصة حب، وأنجبا ابنتيه التوأم “نجلاء ونورا”.

استمر زواجهما 49 عاماً لم يختلفا سوى مرة واحدة بسبب الغيرة، إذ دأبت فنانة كانت تعمل معه في المسرح على أن تداعبه خلف الكواليس ما أغضب ميمي جمال وطلبت الطلاق ولكنه رفض وعاش طوال عمره زوجاً مخلصاً لها ومحباً لعائلته، وكان يمتاز بالطيبة الشديدة والخجل ويحب الانضباط.

بعد وفاة الفنان سعيد صالح دخل حسن مصطفى في حالة نفسية سيئة وكان يقول “ابني سلطان مات” نسبة إلي دور سعيد صالح في مسرحية “العيال كبرت”، وبعد صراع مع المرض توفي حسن مصطفى في 19 مايو 2015، عن عمر ناهز 81 عامًا، ولكنه ترك خلفه ميراثاً فيناً لا ينضب وحباً كبيراً من جمهوره.