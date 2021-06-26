تصاعد حالة القلق والخشية لدى جيش الاحتلال من انتشار عمليات الطعن وإطلاق النار التي تنفذها النساء في الضفة

كشف مراسل “واللا” أمير بوحبوط، صباح اليوم السبت، عن ازدياد حالة القلق والخشية في أوساط جيش الاحتلال من إمكانية انتشار ظاهرة عمليات الطعن وإطلاق النار التي تقوم بها شابات فلسطينيات في مناطق الاحتكاك القريبة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق الموقع العبري، فقد أشارت بعض القيادات العسكرية العاملة في قيادة المنطقة الوسطى إلى أن هذه العمليات تشكل تحديا أمام الجيش “الإسرائيلي” لاسيما وأن الشابات الفلسطينيات لا تخضعن للمعايير والمؤشرات الدالة التي يعتمد عليها الجيش للتعرف على منفذي العمليات.

كما كشف عن ورشات العمل والمحاضرات التي تقدمها قيادة المنطقة الوسطى للجنود الذين يخدمون في مفترقات الطرق والمناطق الحساسة، وذلك بناء على توصيات وحدات الجمع والاستخبارات، عدا عن زيادة عدد نقاط الحراسة وتزويدها بالوسائل المناسبة لإحباط مثل هذه العمليات

جاء ذلك بعد تنفيذ 6 عمليات طعن وإطلاق نار خلال الفترة الماضية