بيان "مُلفت" للجيش المصري: رئيس الاركان يبحث في الكونغو والسودان "جارتي اثيوبيا" آخر تطورات الوضع الاقليمي
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البروفيسور فاروق مواسي .. عام على الغياب
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