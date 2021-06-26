اصابة 27 شخصا في حادثي سير فجر اليوم السبت بالزرقاء

تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات، اليوم السبت، في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، مصابي حادثي سير منفصلين وقعا منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

واطمأن الزريقات، خلال الزيارة على المصابين والتقى مدير المستشفى الدكتور محمود دولة والأطباء المشرفين على حالة المصابين، ووجه بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لهم.

وبين مدير المستشفى الدكتور محمود دولة أن المستشفى استقبل 27 إصابة نتيجة حادثي السير، 19 إصابة، منها كانت لذكور و8 إصابات لإناث.

وأوضح أن ثلاثة من المصابين أدخلوا إلى غرف العناية الحثيثة، حيث أشار التقرير الأولي بأن حالتين منهم سيئتان والثالثة حرجة.

وبين دولة أن الحالة الحرجة تعود لفتاة عمرها 13 عاما وهي تحت المراقبة وعلى جهاز التنفس الاصطناعي وتعاني من كسور في الجمجمة وعظمة العين، لافتا إلى أن الحالتين الأخريين مستقرتان، فالأولى أجري لها عملية جراحية لإصابتها بكسور في الجمجمة، والثانية كانت لطفل عمره 7 سنوات عانى من نزيف داخلي فأجريت له عملية جراحية استكشافية.

وأشار دولة إلى أن 24 مصابا أدخلوا إلى الأقسام الداخلية للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم خرجوا من المستشفى.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة