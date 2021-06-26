إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

قامت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بإغلاق 143 منشأة غذائية وايقاف 859 منشأة عن العمل وإنذار 13147 منشأة اخرى، لمخالفتهم الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة، خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات، ان فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق نفذت 20755 زيارة تفتيشية خلال تلك الفترة، نتج عنها تلك الاغلاقات والمخالفات.

واوضح في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم السبت، أن المؤسسة أتلفت خلال الفترة ذاتها كميات من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية قدرت بنحو 31417 لترا من المواد الغذائية السائلة و 324426 طنا من المواد الصلبة، وذلك لضمان عدم وصولها للمواطنين.

واضاف، ان المؤسسة تعاملت مع 737 شكوى قدمها المواطنون عبر قنوات المؤسسة الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بجودة وسلامة الغذاء. وَبين مهيدات، أن كوادر المؤسسة الرقابية قامت بسحب 1550 عينة من إرساليات المواد الغذائية المستوردة للمملكة و1589عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية لغايات الفحص المخبري لدى مختبرات المؤسسة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى وعلى مدار الـ 24 ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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