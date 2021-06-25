73 نائبا ديمقراطيا يوجهون رسالة لبايدن تدعوه لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية”، والضفة الغربية “محتلة”

وجه 73 نائبًا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي بما في ذلك عدد من اصحاب المناصب القيادية، رسالة إلى الرئيس جو بايدن تحثه على اتخاذ عدد من التحركات ضد “تخلي إدارة ترامب عن سياسة أمريكا طويلة الأمد والحزبية” حول العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية. بحسب ما أفادت به صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقد دعت الرسالة بايدن إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية”، والضفة الغربية “محتلة”، وهما شيئان قالت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إنها لن تفعلهما بعد الآن.

وجاء في الرسالة: “يجب توضيح أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، من خلال إعادة إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى”.