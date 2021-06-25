وزير الصحة: إصابة 176 بمتحور دلتا ووفاة 4 منهم في الأردن

أعلن وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الجمعة، عن إصابة 176 شخصا في الأردن بالمتحور دلتا من فيروس كورونا، ووفاة 4 منهم،

وأشار إلى وجود 86 إصابة نشطة من فيروسات متحورة (الجنوب إفريقي والبرازيلي والمتحور من كاليفورنيا) ويخضعون للعزل المنزلي والرقابة المشددة.

وقال عبر قناة “المملكة” إن “الأردن سجل إصابة 223 شخصا بالفيروسات المتحورة من فيروس كورونا بمختلف أنواعه … وأكثر الإصابات من المتحور دلتا بواقع 176 حالة أُدخل 15 منهم إلى المستشفيات وتوفي 4 أشخاص منهم”.

وذكر أن المتوفين الأربعة تجاوزوا 70 عاما من العمر.

وأصيب 32 شخصا بالمتحور الجنوب إفريقي، و10 أشخاص بالمتحور البرازيلي، و5 أشخاص بمتحور كاليفورنيا في الأردن، وفق وزير الصحة.

وقال إن “83% ممن أصيبوا بالمتحورات إما انهم لم يكونوا حاصلين على اللقاح أو حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح”، مضيفاً إذا “استطعنا أن نقبل على المطاعيم نستطيع أن نخفف من حدة أية زيادة مرتقبة في الحالات وبالتالي الاستمرار في فتح القطاعات”.

ولم يُلاحظ انعكاس كبير على المنحنى الوبائي، لكن لوحظ ارتفاع بسيط في عملية انتشار الفيروس في الأردن، وفق الوزير الذي قال إن هناك تذبذبا في الأعداد باتجاه الصعود، لكن الأردن في مراحل آمنة.