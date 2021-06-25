في استفتاء عفوي على اجرام السلطة واجهزتها القمعية.. تشييع غاضب للمناضل الشهيد نزار بنات في الخليل/ فيديو
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جرينتش+2 10:26
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و 361 إصابة بكورونا و310 حالات شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,811
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