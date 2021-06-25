محرم فؤاد.. غنى لفلسطين كثيراً حتى حسبه البعض فلسطينياً

“محرم حسين أحمد على “، هو الاسم الكامل للفنان المصري الراحل محرم فؤاد الذي ولدَ في مثل هذا اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1934 في صعيد مصر لأب يعمل مهندسًا بالسكة الحديد، ومع مرحلة الدراسة الابتدائية أنتقل والده بالاسرة للاقامة في حي بولاق ثم حي شبرا فالتحق بالمدرسة السبتية، التي أكتشف من خلالها موهبته في الغناء، إلا أن والده كان رافضًا للعمل بالغناء ويفضل أن يستغل ابنه موهبته الصوتية في تلاوة القرآن الكريم.

ومع مرحلة الشباب توفى والد محرم فؤاد وهو ما فتح الباب أمامه لممارسة موهبته في الغناء فبدأ في تقديم أغانيه من خلال الموالد الشعبية والافراح الخاصة، إلى أن تقدم في مسابقة الاذاعة المصرية للغناء وأجيز فيها كمطرب معترف به.

في منتصف العشرينيات من عمره استطاع محرم فؤاد أن يلفت اليه انظار الجمهور والوسط الفني كمطرب متميز وممثل جيد من خلال مشاركته في فيلم” حسن ونعيمة ” الذي قدم من خلاله شخصية حسن المطرب الشعبي الذي يقع في حب نعيمة ابنة الذوات، وذلك بعد أن قام المطرب ماهر العطار بتقديمه للمخرج هنري بركات مخرج العمل لتجسيد دور البطولة، وقد قدم من خلال هذا الفيلم اشهر أغانيه “رمش عينه” للتوالي أعماله السينمائية والغنائية الناجحة، فقدم بعدها افلام “وداعا يا حب، لحن السعادة، نصف عذراء، حكاية غرام “.

قدم محرم فؤاد طوال مشواره الفني ما يقرب من 15 فيلمًا كممثل، منها “عشاق الحياة، الملكة انا، الصبا والجمال، حسن ونعيمة، ولدت من جديد “، كما قام بتأليف فيلم سينمائي هو “ولدت من جديد” إلى جانب مشاركته في الإنتاج السينمائي بافلام “عشاق الحياة، الملكة انا ” مع جورجينا رزق ووحيد سيف، وبعد هذا الفيلم لم يقدم اى أفلام سينمائية على الإطلاق.

كما قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما “دنيا البيانولا” و”القشاط”، وللإذاعة قدم مسلسلين “حب ونغم” و”حياة كامل الخلعي” وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900أغنية منها 500أغنية بين العاطفية والشعبية و 400أغنية وطنية لمصر والعالم العربي، منها 20 أغنية لفلسطين لدرجة ان البعض كان يظن أنه فلسطيني الاصل.

وهكذا فقد كان محرم فؤاد أحد كبار نجوم الطرب، واستطاع أن يجد له مكاناً مميزاً بين عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل منذ ان اكتشفه المخرج هنرى بركات وقدمه فى فيلم حسن ونعيمة لأول مرة كوجه جديد، وكانت تجمعه علاقات جيدة بكل نجوم جيله، ولكن كانت تدور الكثير من الشائعات عن علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ.

وبهذه المناسبة، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع محرم فؤاد والعندليب، إضافة إلى الموسيقار فريد الأطرش والشحرورة صباح، في منزل حليم خلال رحلة علاجه قبل وفاته، ويظهرون جميعا بالصورة وهم يجلسون بجانب العندليب، لتعكس الحب والإحترام المتبادل بين عملاقة الفن وقتها، على الرغم من المنافسة بينهم.

وبالرغم من أن عبد الحليم سبق محرم فؤاد بقليل من السنوات لعالم الفن، لكن كانت هناك حرب خفية بينهما طوال الوقت، إلا أن محرم فؤاد بعد وفاة العندليب الأسمر، قال إنه “كلما مر على منزل عبد الحليم قرأ له الفاتحة”، كما قال حينما سُئِل عن من يحمل شعلة الغناء بعد حليم: “إن عبد الحليم أخذ الراية معه ورحل إلى العالم الآخر ولا تزال الراية حتى الآن مع عبد الحليم”.

تزوج الفنان محرم فؤاد طوال حياته سبع زيجات، كانت أشهرها من الراقصة تحية كاريوكا والفنانة عايدة رياض وجورجينا رزق ملكة جمال لبنان والمذيعة منى هلال.

وقد رحل محرم فؤاد عن عالمنا يوم السابع والعشرين من شهر يونيو عام 2002، أثر ازمة قلبية تاركًا خلفه رصيدا فنيا كبيرا.