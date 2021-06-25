هنيئاً للامن العباسي فقد شهدت له الأمم المتحدة "باستخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في رام الله"/ فيديو
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محرم فؤاد.. غنى لفلسطين كثيراً حتى حسبه البعض فلسطينياً
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