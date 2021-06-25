بعد زوال عرشه.. وسائل الاعلام الاسرائيلية تبدأ في نشر الغسيل القذر للفاسد نتنياهو

: كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطايا رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو، لأول مرة بعد زوال عرشه الذي شهد فسادا واختلاسا ومحسوبية ووساطة علاوة على محاولات حجب تلك الجرائم عن الجمهور.

جرائم فساد بمليارات الدولارات

3 مليارات شيكل، هذا هو المبلغ الذي دفعه مكتب رئيس وزراء إسرائيل السابق بنيامين نتنياهو للموردين ومقدمي الخدمات بين عامي 2017 و 2020 وتم دفع معظم المبلغ ، الذي تم الكشف عنه لأول مرة، مقابل الخدمات والسلع المستخدمة في الأعمال اليومية لـ نتنياهو، ولكن ما خفي كان أعظم.

تم دفع مبالغ طائلة من خزانة الدولة لمناصب محددة في الوزارة وتوابعها والمكاتب الوزارية التابعة لها لشخصيات مرتبطة بـ نتنياهو أو الليكود ولم ينشر مكتب رئيس الوزراء السابقة المعلومات منذ عام 2017 على الرغم من أنه كان مطلوبًا نشرها وفقًا لتوجيهات تطلب من الوزارات الحكومية نشر تقرير ربع سنوي.

4 سنوات من التستر والإخفاء

في نوفمبر 2020 ، قدم التماس إلى المحكمة المركزية في القدس طالبت مكتب نتنياهو القيام بمهام حرية المعلومة ولم يكلف مكتب رئيس الوزراء عناء معالجة طلبات حرية المعلومات التي قدمتها” والتي تشمل العقود مع الموردين من المواطنين أو الشركات أو المؤسسات أو الشركات الأجنبية أو الهيئات العامة وفقًا لتجزئة بنود العقد.

في السنوات الأخيرة كانت هناك طلبات متزايدة لحرية المعلومات من مكتب رئيس الوزراء ، والتي بلغ عددها 24 في عام 2012 مقارنة بـ 9 طلبات فقط في عام 2017 وكل عريضة من هذا القبيل تكلف إسرائيل آلاف الشواقل من النفقات القانونية والتكنوقراطية.

نفاق وخداع لاستمرار بالمنصب

اتفق ديوان رئيس الوزراء المذكور مع “كافيه شفران” ، صحفي سابق وخبير إعلامي لتأليف كتاب يمجد في نتنياهو وبالفعل في فبراير 2020، نشر “شفران” كتابًا عن الاتحاد السوفيتي السابق وبيبي، باسم “أسرار نتنياهو” ، يتناول خلاله كيف أصبح؟ كيف بنى نفسه؟ ونشر به المراسلات الخاصة مع مستشاريه ، والبرقيات السرية التي أرسلها والأشياء التي أراد قولها وحذفها من الدقيقة الأخيرة الخاصة بخطابات نتنياهو.

تُظهر الوثائق أنه منذ عام 2017 ، تلقى كاتب خطابات رئيس الوزراء ، “حجاي حريف” ، خمس دفعات بإجمالي 762 ألف شيكل بالإضافة إلي مبلغ 400،000 شيكل الوارد في أمر الشراء لخدمات Eliran Nimrod Sabah ، والذي تم افتتاحه في يونيو 2020 لغرض تلقي خدمات استشارية للوزير “دودي أمسالم” لمدة عام واحد.

عقود زائفة وتسهيلات غير قانونية

مع اندلاع أزمة كورونا ، وافق مكتب رئيس الوزراء على إبرام عقد مع البروفيسور “ليمور سيميان دريش” بمبلغ 122.148 شيكل بصفته “مستشار كورونا” لرئيس الوزراء ومدة الاستشارة محدودة بشهرين مع خيار التمديد لشهرين آخرين.

في أكتوبر 2020 ، صادق مكتب رئيس الوزراء على إبرام عقد مع “شيلا أدلر” بقيمة 167،280 شيكل لتقديم المشورة للوزير هنجبي وفي عام 2019 ، تم تعيينه مستشارًا استراتيجيًا لنتنياهو والليكود فيما يتعلق بالجمهور القومي المتدين.

محسوبية ووساطة وفساد

في عام 2017 ، تمت الموافقة على إبرام عقد مع شركة المحاماة Shimron Molcho Persky & Co مقابل 60،000 شيكل، وكان الأمر في الأصل حوالي 70000 شيكل ، لكن تم تخفيضه للمحامي شمرون، وهو ابن عم نتنياهو ومقرب منه، واسم شمرون مرتبط بقضية الغواصة المعروفة باسم “القضية 3000” أحدى قضايا فساد نتنياهو.