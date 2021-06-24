وزارة المياه تضبط اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

ضبطت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وشركة مياه الأردن “مياهنا”، عدة اعتداءات على احد المناهل “هواية رئيسة” الخط الناقل الرئيس لمحطة الزارة ماعين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الاعتداءات تمثلت بسحب 5 خطوط بقطر 5 إنشات من الخط الرئيس الناقل لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة.

وبينت الوزارة أن الكوادر التفتيشية نفذت حملة لإزالة الاعتداءات المخالفة على الخط الناقل لمحطة الزارة ماعين بمرافقة أمنيّة، وجرى ضبط الاعتداءات وإزالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع لتحويلها غلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

وثمنت الوزارة جهود مديرية الأمن العام في إسناد حملتها لضبط الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.

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