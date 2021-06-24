وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 10 وفيات و582 إصابة بكورونا و343 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,475
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لماذا بكى فريد الأطرش حين ابلغوه بقرار عبد الناصر/ فيديو
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