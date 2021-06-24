هذه اخلاق يهود الدونمة.. اردوغان الذي تاجر طويلاً بمظلومية "الاخوان المصريين" يبيعهم اليوم لقاء تقاربه مع السيسي
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استنكار واسع لجريمة سلطة عباس باغتيال المعارض الوطني والقومي نزار بنات اثناء اعتقاله وضربه على رأسه/ فيديو
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