بوتين: لقد تحررت غالبية اراضي سوريا ولكننا سوف نواصل دعمها في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً
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جرينتش+2 08:48
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات و599 إصابة بكورونا و479 شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 732,006
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