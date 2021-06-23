بوتين: لقد تحررت غالبية اراضي سوريا ولكننا سوف نواصل دعمها في مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائياً
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جرينتش+2 08:48
نعيمة عاكف تتبرك بزيارة الحرم القدسي وقبة الصخرة عام 1954
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