بحجة انها مرتبطة بإيران.. امريكا (حامية حرية التعبير وحقوق الانسان) تحجب المواقع الناطقة باسم محور المقاومة
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جرينتش+2 03:33
مناقشة للعريضة الداعية إلى استقالة عباس وحملة إعادة بناء م. ت. ف
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